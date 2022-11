Jetzt neu in Tirol und Niederösterreich.

4DX Experience

das perfekte Kinoerlebnis

Hollywood Megaplex und das Metropol Kino eröffnen zwei neue 4DX Kinos in St. Pölten und Innsbruck

Alle Sinne für das beste Kinoerlebnis

Die weltweit führende 4D-Kinotechnologie ist jetzt auch in Niederösterreich und Tirol verfügbar. Nach dem erfolgreichen Start in Wien und Pasching können die Besucher nun auch im Metropol Kino in Innsbruck und im Hollywood Megaplex in St. Pölten die aktuellen Blockbuster hautnah und mit allen Sinnen erleben.Die 4DX-Kinosäle sind mit speziellen Kinostühlen und besten High-Tech-Geräten ausgestattet. So verfügen die 4DX-Kinostühle über einen Servomotor, der präzise Bewegungen, passend zur Handlung auf der Leinwand, nachahmt und die Besucher durch Heben, Kippen, Neigen, Rütteln oder Vibrieren direkt in das Filmgeschehen einbindet. Zusätzlich erlauben spezielle Umwelteinflüsse wie Wind, Wasser, Schnee, Nebel, Rauch, Blitze und sogar heiße Luft realistische Action-Atmosphäre. Für ruhigere Momente steigt der Duft von Rosen oder frischem Kaffee in die Nase der Besucher.

